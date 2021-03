A fuoco due abitazioni: indagini in corso

Due incendi sono divampati in altrettante abitazioni, una di campagna e l’altra residenziale ma per fortuna disabitata, nell’agrigentino. Il primo rogo ha interessato una casa in contrada “Milone”, a Favara. Ad accorgersi delle fiamme un passante che ha allertato forze dell’ordine e vigili del fuoco. Questi ultimi hanno dovuto faticare non poco per domare l’incendio. Ancora sconosciuta l’origine del rogo anche se tutte le ipotesi sono al vaglio degli inquirenti.

Il secondo episodio si è verificato invece a Siculiana. Ad andare a fuoco, per cause ancora in fase di accertamento, il tetto di una casa risultata disabitata da tempo. Anche in questo caso sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento.