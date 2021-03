Aumentano i contagi a Canicattì, il Sindaco sospende attività scolastica

La curva dei contagi nella provincia di Agrigento continua ad alzarsi.

L’Asp, oggi, ha notificato la positività al Covid-19 di 25 cittadini di Canicatti, portando così a 117 il numero complessivo dei contagi.

“Un numero di soggetti contagiati elevatissimo che riguarda tutte le fasce di età, in particolare sono diversi gli alunni e gli studenti risultati positivi, dichiara il primo cittadino Ettore Di Ventura. Ragion per cui ho provveduto a reiterare la richiesta, rimasta peraltro priva di riscontro, al Presidente della Regione e al Dipartimento di Prevenzione dell’Asp, con la quale si chiede la sospensione di ogni attività didattica. Tuttavia,continua Di Ventura, considerato l’elevato numero di positivi, con apposita Ordinanza ho disposto la sospensione dell’attività didattica in presenza in tutte le Scuole di ogni ordine e grado della Città dal 29 marzo al 31 marzo, per consentire la sanificazione dei vari edifici scolastici.“