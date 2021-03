Crollo al Viale della Vittoria: chiesta archiviazione per 23 indagati

La Procura di Agrigento ha avanzato la richiesta di archiviazione per 23 dei 28 indagati nell’ambito dell’inchiesta sui due cedimenti – il 18 ed il 30 settembre 2019 – del Palazzo Liberty al Viale della Vittoria. Conclusa, dunque, una prima attività di indagine che però non si ferma. Ulteriori accertamenti sono in corso nei confronti dei cinque rimanenti indagati individuati quali possibili responsabili dei crolli dalla perizia effettuata dall’ingegnere Palizzolo.

