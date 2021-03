Agrigento, condannato truffatore seriale

Il giudice monocratico del Tribunale di Agrigento, Sabrina Bazzano, ha disposto la condanna a quattro mesi di reclusione nei confronti di un agrigentino accusato di truffa. All’uomo è stato contestato un raggiro per una vendita di elettrodomestici che, una volta pagati, non sarebbero mai stati consegnati. L’accusa chiedeva la condanna a otto mesi di reclusione.

E non sarebbe neanche il primo episodio a tal punto che diverse “vittime” dell’agrigentino hanno creato addirittura una pagina su Facebook per tenersi aggiornati e per informare la gente. L’imputato è difeso dall’avvocato Monica Malogioglio.