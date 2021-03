Canicattì, Comitato 2021: realizzazione impianto di pubblica illuminazione c.da rinazzi – scomparsi € 450.000,00. Chi li ha visti?

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato da parte del Comitato 2021. Come sempre ribadiamo la nostra disponibilità a dare spazio a coloro volessero replicare a questa nota. Ricordiamo che questa interrogazione del Comitato 2021 è stata inoltrata alla Procura Corte dei Conti Sicilia

Questo Comitato Civico 2021 apprende dagli abitanti di c.da Rinazzi che nell’anno 2018 era iniziata la progettazione per l’istallazione della pubblica illuminazione nel tratto stradale che va dalla ex colonia alla provinciale per Campobello di Licata, appresa la notizia ci siamo documentati ed in effetti avevano ragione.

In pratica era successo che il Comune di Canicattì era creditore della società City Green Light fornitrice della pubblica illuminazione, della somma di € 450.000,00, con tale somma era stato dato incarico alla stessa Società, fatto possibile per previsione contrattuale, di realizzare la pubblica illuminazione in c.da Rinazzi, tratto sopra individuato, e nel prolungamento della via Giudice Saetta (uscita per Agrigento), lavori che non si sono mai realizzati.

Per quello che si apprende erano stati fatti i sopralluoghi e preparati i progetti , però sembra che i lavori siano stati bloccati dall’Amministrazione Comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del d.lgs 33/2013 si CHIEDE alla S.V. di conoscere la fine che hanno fatto i predetti € 450.000,00 e sui motivi del blocco dei lavori.

Canicattì 25/03/2021

IL SEGRETARIO

Calogero Giarratana

IL PRESIDENTE

Giuseppe Giardina