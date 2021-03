Favara, crollo nel centro storico: si sgretola casa disabitata

Crollo nel centro di Favara. Un immobile, per fortuna disabitato, è caduto letteralmente al suolo in via Pirandello, nel cuore del Paese dell’Agnello Pasquale.

Sul luogo, da circa un mese, insiste un’ordinanza di chiusura al traffico del primo cittadino di Favara.

https://youtu.be/xpx4oeJr7Ao

Secondo una prima ricostruzione non ci sarebbero danni a persone.

Sul posto i carabinieri della Tenenza di Favara e i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Agrigento.