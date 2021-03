Festa di compleanno in villa, sanzioni per 17 giovani

Gli agenti di polizia hanno sanzionato 17 persone che stavano partecipando ad una festa di compleanno in contrada Bella Pettinata, ad Avola. Come accertato dalle forze dell’ordine, i giovani erano senza mascherine ed assembrati.

L’intervento dei poliziotti è scaturito da una segnalazione da parte dei residenti della zona che, preoccupati per la diffusione del contagio, hanno chiesto l’arrivo delle pattuglie.

