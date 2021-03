Giusy Gammacurta nominata nel Consiglio Direttivo Nazionale CONFIAL

“ Si è tenuto il 27 marzo il 1° Congresso Nazionale di Confial ( Confederazione Italiana Autonoma Lavoratori), il primo della storia sindacale in modalità digitale. La votazione dei circa 300 delegati ha portato la giovane sindacalista Giusy Gammacurta che opera nel mondo dell’Istruzione ad essere eletta in seno al Consiglio Direttivo Nazionale.

La stessa dichiara : “ E’ un’importante carica che mi inorgoglisce e al contempo mi carica di responsabilità. Ringrazio tutti coloro i quali hanno sempre creduto in me e continuerò ad agire a tutela degli operatori scolastici con impegno e dedizione, affinché tale categoria abbia le tutele che merita. Il mio operato continuerà ad oltranza soprattutto nella mia provincia di Agrigento ove, peraltro , opero già da tempo con sede in Campobello di Licata”.

Nel tardo pomeriggio di sabato 27 marzo sono arrivate attestazioni di stima e di affetto anche dal Segretario Generale eletto all’unanimità Benedetto di Iacovo il quale dichiara su facebbook: “ Giusy Gammacurta entra a pieno titolo negli organismi nazionali del nostro sindacato perché è una dirigente accorta ed impegnata, sempre al fianco del mondo della scuola e del suo gruppo docenti , ATA e delle lavoratrici e lavoratori in genere. E’ la Confial che si fregia di avere una importante risorsa umana e professionale come lei.