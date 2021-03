Il Premio dell’Anno Ussi a Vincenzo Italiano

Il riberese Vincenzo Italiano, allenato di calcio alla guida dello Spezia rivelazione della Serie A, è tra i vincitori della 61^ edizione dei premi dell’Anno dell’Ussi che saranno assegnati domani pomeriggio alle 18,30 sul palco della Panastudio a Palermo. La cerimonia di consegna, all’insegna del rispetto delle norme di sicurezza contro la diffusione del contagio da coronavirus, si potrà seguire in streaming collegandosi con il sito www.ilmoderatore.it. A condurre la manifestazione i giornalisti Alessia Anselmo e Nino Randazzo. La direzione artistica è di Francesco Panasci. A patrocinare i Premi dell’Anno dell’Ussi l’Assessorato regionale al Turismo e la Federcalcio Sicilia.

La sezione siciliana dell’Unione Stampa Sportiva Italiana si è impegnata al massimo per evitare che saltasse la sessantesima edizione a causa delle restrizioni in vigore per la lotta al contagio da coronavirus. E ha trovato la formula vincente con la premiazione da remoto grazie ai collegamenti con i protagonisti dello sport siciliano che hanno saputo affermarsi non solo in Italia, ma anche nel Mondo. Fra gli ospiti ci saranno il neo eletto presidente dell’Ussi nazionale Gianfranco Coppola e il direttore editoriale dell’Italpress Italo Cucci. Oltre alla categoria più ambita, legata e intitolata al ricordo di Candido Cannavò, saranno assegnati riconoscimenti alla carriera, al miglior tecnico, al miglior giovane, al miglior dirigente, al pioniere, all’arbitro, alla società emergente, al giornalista e al fotografo. Saranno assegnati anche dei premi speciali fra cui un riconoscimento al “Fair Play”.

I Premi dell’Anno dell’Ussi rappresentano la festa dello sport siciliano e ogni anno sono assegnati secondo le segnalazioni dei giornalisti iscritti al gruppo regionale dell’Unione Stampa Sportiva Italiana che hanno assistito e raccontato quotidianamente le gesta di società, personaggi, protagonisti e arbitri degli eventi sportivi nell’arco dell’anno solare 2020.

Ecco l’elenco completo dei premiati e le rispettive categorie:

Premi dell’Anno per imprese compiute nella stagione sportiva 2019 (PREMIO CANNAVO’)

· Country Time Club, Tennis

· Andrea Nucita, automobilismo

. Tony Cairoli, Motocross

Premio Nino Catalano (alla “carriera”)

Saro Foti

Premio Carmelo Di Bella (al tecnico)

Vincenzo Italiano, Calcio Spezia

Premio Francesco Mannino (al giovane)

Gabriele Minì campione italiano F4

Giulia Mignemi, canottaggio

Emanuele Pecorino, Calcio Catania

Premio Manlio Graziano (al dirigente)

Maria Cristina Correnti, Presidente FIP Sicilia

Nicolò Pecorella, Presidente FIB Sicilia

Premio Mario Giordano (al “pioniere”)

Angelo Bufalino, Montedoro calcio

Premio Agostino Lo Cascio (all’arbitro)

Alberto Santoro, calcio

Premio speranze Mario Vannini alle società emergenti

Dattilo, calcio

Premio Luigi Prestinenza al giornalista

Orazio Accomando, Sportitalia

Premio Fair Play Nuccio Schillirò

Davide Saitta, pallavolo Tonno Callipo Vibo Valentia

Premio Speciale

Ente Autodromo Pergusa

Premio Sport e Società

Linda Troiano, Sitting volley

Premio dell’Anno per la fotografia

Tullio Puglia, Getty Images