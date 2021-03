Occupano abusivamente appartamento: cinque arresti a Licata

I carabinieri della Compagnia di Licata hanno arrestato cinque persone, tutte originarie del Gambia, per occupazione abusiva e furto aggravato. I militari sono intervenuti in un appartamento del centro abitato in seguito ad una segnalazione.

La casa, di proprietà di una licatese residente a Milano, è stata occupata dai cinque giovani che si sono giustificati dicendo di non avere un tetto e che credevano fosse disabitata. Durante il controllo i carabinieri hanno anche scoperto un allaccio abusivo alla rete idrica. Da lì l’arresto in flagranza di reato.