Ponte sullo Stretto, “s’ha da fare e lo faremo”, così Minardo (Lega)

Nino Minardo, deputato nazionale e coordinatore regionale della Lega in Sicilia, ha affermato: «Il mio partito parla con i fatti. Lo farà anche e soprattutto per il Ponte sullo Stretto di Messina. Per questo oggi voglio ringraziare i deputati della Lega e componenti della Commissione Trasporti Domenico Furgiuele e Edoardo Rixi (quest’ultimo responsabile nazionale Infrastrutture Lega) che hanno spiegato come “il voto positivo in Commissione Trasporti al parere Pnnr per il Ponte certifichi la consapevolezza che una struttura fissa sullo Stretto di Messina sia indispensabile”. A scanso di equivoci dunque oggi ribadiamo come la battaglia che combatte la Lega Sicilia per il Ponte sullo Stretto abbia il pieno sostegno del nostro leader, Matteo Salvini, e di tutta la Lega nazionale. In gioco c’e’ il futuro dell’economia del Sud e dell’intero Paese».

«Sempre oggi – ha aggiunto – i colleghi deputati della Lega Elena Maccanti, Edoardo Rixi, Massimiliano Capitanio, Giuseppe Donina, Domenico Furgiuele, Antonietta Giacometti, Giovanni Battista Tombolato, Federica Zanella e Adolfo Zorzan hanno scritto e firmato un’altra nota da cui prendo spunto in queste due righe: “il Ponte sullo Stretto ha il parere positivo della Commissione Trasporti e questo parere è arrivato con un lavoro di squadra della Lega per rimediare a ritardi e omissioni del precedente esecutivo. Si materializza cosi il Ponte sullo Stretto, opera fondamentale per la crescita del Sud e del Paese, come gli investimenti sui valichi alpini”. Bene così, il Ponte sullo Stretto di Messina, come ho già detto e scritto, s’ha da fare e lo faremo e l’impegno della Lega Sicilia eè di unire la nostra isola al resto d’Italia e di creare nuovo lavoro e nuova speranza».

