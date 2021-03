Pubblicata graduatoria bando OCM Vino, Scilla “Occasione di crescita per settore d’eccellenza”

Adeguare le strutture aziendali alla domanda di mercato e accrescerne la competitività, anche attraverso la capacità di risparmio energetico, l’efficienza globale e i trattamenti sostenibili. E’ l’obiettivo dell’assessorato all’Agricoltura, Sviluppo rurale e Pesca mediterranea ha pubblicato la graduatoria provvisoria dei beneficiari dei finanziamenti, per 15 milioni di euro, previsti dal bando “OCM Vino – Misura Investimenti”.

Potenziare la competitività del comparto vitivinicolo

L’obiettivo è «Potenziare la competitività delle imprese del comparto vitivinicolo della Sicilia, la regione con il più elevato patrimonio enologico di tutto il Paese – afferma l’assessore regionale all’Agricoltura, allo Sviluppo rurale e alla Pesca mediterranea, Toni Scilla – rimane uno degli obiettivi centrali del Governo Musumeci. Il settore, infatti, continua a confermarsi uno dei più importanti di tutto il nostro agroalimentare.

Migliorare la qualità per rispondere alla domanda di mercato

“La misura – continua Scilla – è finalizzata a migliorare il rendimento delle nostre aziende e la qualità dei vini per meglio competere e meglio rispondere alla domanda di mercato. Una vera occasione di crescita per un settore d’eccellenza, considerato fiore all’occhiello della nostra economia».

