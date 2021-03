Si barrica in casa dopo aver tentato di accoltellare vicino: fermato

Ha tentato di accoltellare il vicino di casa, dopo una lite scoppiata per futili motivi, per poi barricarsi in casa e aprire la bombola del gas minacciando di fare saltare in aria tutto. E’ successo a San Leone dove un quarantenne del posto ha perso letteralmente la testa rendendosi protagonista di questo gesto.

Il vicino di casa è riuscito a scampare alle coltellate rinchiudendosi in casa. Sul posto sono arrivati i poliziotti della sezione Volanti della Questura di Agrigento che, dopo aver fatto evacuare la zona, sono riusciti a bloccare il quarantenne. Quest’ultimo è stato portato in ospedale in evidente stato di shock. La sua posizione è al vaglio degli inquirenti.