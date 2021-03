Travolse e uccise tunisino mentre si recava in ospedale: assolto cardiologo

Il gup del Tribunale di Agrigento Luisa Turco ha disposto l’assoluzione nei confronti del cardiologo agrigentino di 38 anni, finito a processo con l’accusa di omicidio stradale. L’accusa, rappresentata dal pm Maria Barbara Grazia Cifalinò, ne chiedeva invece la condanna ad un anno e sei mesi di reclusione.

La vicenda risale all’estate 2017 quando – secondo la ricostruzione – il 38enne investì e uccise un tunisino lungo la strada che porta all’ospedale di Agrigento dove si stava recando in seguito ad una chiamata d’urgenza. Per l’accusa l’auto viaggiava ad una velocità superiore al limite di 60km/h imposto in quel tratto di strada.

Il Tribunale, invece, ha accolto la richiesta della difesa – gli avvocati Salvatore Pennica e Alfonso Neri – assolvendo il cardiologo dal reato di omicidio stradale.