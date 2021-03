Campobello di Licata, assunzione di due unità al Comune

Immissione in servizio di un istruttore amministrativo, categoria C. E’ Domenica Stefania Madonia, la quale entrerà in servizio al Comune il 29 aprile prossimo, per mobilità volontaria esterna. Essa sarà preceduta da Giuseppe Dainotto, specialista in Affari demografici e sociali, che, sempre per mobilità esterna volontaria, varcherà il Comune, per la prima volta – da impiegato comunale -, il 31 marzo. Entrambi sono stati assunti per la copertura un posto per concorso, a tempo indeterminato e completo.

Giovanni Blanda