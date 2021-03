Mercato sospeso a Canicattì e chiusura cimitero, il sindaco: “previste altre restrizioni”

Continua a salire il numero dei soggetti positivi al Covid-19 a Canicattì- Oggi, l’Asp ha notificato la positività al tampone molecolare di altre 7 cittadini, molti dei quali in giovane età; in totale i positivi sono 123.

“Proprio nella giornata odierna con ordinanza sindacale ho disposto la sospensione del mercato settimanaledi mercoledì 31 marzo e il mercatino dei fiori di domenica 4 aprile, dichiara in una nota il sindaco Ettore Di Ventura, Inoltre, considerato che il DPCM ha istituito su tutto il territorio nazionale la zona rossa per i giorni 3, 4 e 5 aprile, sempre con ordinanza sindacale ho disposto la chiusura del Cimitero Comunale per le predette giornate. Domani verranno adottate ulteriori provvedimenti restrittivi, conclude il primo cittadino, tendenti ad evitare situazioni non più tollerabili di assembramenti pericolosi in diverse vie e piazze del nostro territorio”.