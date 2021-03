Ragazzino di 13 anni picchiato da una baby gang

Picchiato da una baby gang in piazza Castelbuono a Palermo. Un ragazzino di 13 anni è stato medicato in ospedale per alcune escoriazioni dopo essere stato circondato e pestato, alle 19 di sabato scorso, in piazza Castelnuovo, nella zona del Politeama, dove sono intervenute le volanti della polizia rispondendo a un allarme lanciato tramite la linea unica d’emergenza 112.

Il giovane, poi portato al pronto soccorso del Di Cristina per accertamenti, ha raccontato agli agenti di essere stato picchiato da alcuni ragazzi, apparentemente senza alcuna spiegazione.

Sulla scorta dei pochi elementi raccolti la sera stessa i poliziotti hanno avviato le indagini acquisendo anche le immagini riprese da alcune telecamere di videosorveglianza che potrebbero aver inquadrato qualche elemento utile per risalire all’identità dei responsabili.

