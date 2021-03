Amministrative a Montevago, La Rocca: “importante lavorare per la città, anche senza di me”

Il comune di Montevago si prepara per le prossime elezioni amministrative; data incerta ancora per le votazioni a causa dell’emergenza sanitaria legata al Covid-19.

Nè smentisce e nè conferma una propria ricandidatura l’attuale sindaco Margherita La Rocca Ruvolo.“Non ho sciolto la riserva, però sono orientata e proiettata a far si che altri continuano il lavoro iniziato da cinque anni da questa amministrazione, dichiara ai nostri microfoni la Rocca Ruvolo. Montevago è una piccolissima realtà che ha avuto 13 milioni di finanziamenti, molti lavori sono già stati appaltati, altri sono in fase di elaborazione. Ecco il mio augurio è che si continui a lavorare su questa scia, per il bene della città, e non necessariamente dalla Sindaca Ruvolo”.

