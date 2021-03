Assistenza domiciliare agli anziani, pubblicato avviso ad Agrigento

L’assessore ai Servizi sociali del Comune di Agrigento, Marco Vullo, annuncia che è possibile aderireall’Avviso pubblico per il servizio Ada, ovvero assistenza domiciliare agli anziani sopra i 65 anni.

“Il servizio prevede concrete forme di intervento socio-assistenziale e socio- economiche per fronteggiare le oggettive difficoltà di chi è in condizioni di non- autosufficienza totale o parziale, e serve a fronteggiare e ridurre ricoveri in case di riposo, dichiara l’assessore al ramo Marco Vullo. Le domande per usufruire del servizio dovranno essere indirizzate all’ufficio dei servizi sociali del Comune di Agrigento. La mia azione politico-amministrativa è di potenziare sempre di più forme di sostegno sociale, lavorativo ed economico, che oggi vanno difese con forza.”

Le istanze sono attese entro il 20 aprile.

Interventi essenziali sono:

IGIENE E CURA DELLA PERSONA; GOVERNO ED IGIENE DELL’ALLOGGIO ; PREPARAZIONE DI PASTI CALDI A DOMICILIO; SERVIZIO DI LAVANDERIA A DOMICILIO; DISBRIGO PRATICHE VARIE, QUALI AUTORIZZAZIONE PER RICHIESTE MEDICHE, ESENZIONI TICKET SU FARMACI ED ESAMI CLINICI, RICHIESTA CONTRIBUTI, COMMISSIONI VARIE.