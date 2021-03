Canicattì, divieto di stazionamento in diverse aree pubbliche

I contagi da Covid -19 continuano ad aumentare e anche Canicatti si avvicina sempre più alla Zona Rossa. Oggi sono 19 i nuovi positivi comunicati dall’Asp e solo 1 il fine isolamento domiciliare. Il totale dei cittadini attualmente positivi al Covid-19 è 141.

Il sindaco di Canicatti Ettore Di Ventura dopo la sospensione del mercato settimanale e la chiusura del cimitero comunale, ha emesso una ordinanza con la quale dispone il divieto di stazionamento in diverse aree pubbliche cittadine. In particolare il provvedimento riguarda Villa Comunale, Piazza IV Novembre, Piazzale Nassiriya, Parcheggio Padre Gioacchino Lalomia, Parco Pertini, Villa Perosi e Area Artigianale.

L’inosservanza dei divieti comporterà la sanzione amministrativa di €. 400,00.

Inoltre dalle 22 alle 5 non è possibile stare fuori casa se non per giustificati motivi.

“In questi giorni abbiamo adottato tanti provvedimenti per contenere il contagio, dalla chiusura delle scuole ai vari divieti disposti per evitare assembramenti”, dichiara il Sindaco Ettore Di Ventura. È umanamente impossibile controllare ognuno di noi, di contro è da irresponsabili continuare con questi atteggiamenti.Ognuno deve fare la propria parte nell’interesse di tutti, diversamente continuando così arriveremo presto alla dichiarazione della Zona Rossa,” ha concluso il sindaco.