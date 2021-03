“LU CRVANIU , gruppi di Volontariato Vincenziano Canicattì, per la democrazia partecipata2021 della Città di Canicattì

“LU CRVANIU –LUOGO DELLA PASSIONE E DI PARTECIPAZIONE” è il titolo del progetto presentato dalle associazioni La Forza delle Donne, Girasole, Gruppi di Volontariato Vincenziano Canicattì, per la democrazia partecipata2021 della Città di Canicattì.Il Progetto di riqualificazione di uno spazio urbano della nostra Città. Piazza Macaluso, conosciuta da molti come piazza Calvario, prevede l’abbellimento e la valorizzazionedel luogoperla realizzazione di eventi culturali e ricreativi. L’obiettivo di dare alla Città e alla comunità una nuova visione della piazza, che diventa un luogo di incontro per tutti i cittadini, dove potere creare comunità solidali e allo stesso tempo rivalorizzare un bene comune. Le Associazioni, hanno da tempo intrapreso un percorso di conoscenza e di confrontocon l’obiettivo di fare rete e avviare insieme percorsi di svilupposolidale e di cittadinanza attiva.

L’obiettivo del Progetto sarà sviluppare una nuova concezione di utilizzo dipiazzaMacaluso,affinché possa essere vissuta giornalmente dall’intera Cittadinanza. Modificando nell’opinione pubblica, l’idea cheda sempre la caratterizza e la penalizza: “luogo da vivere esclusivamente durante un’unica giornata, il Venerdì Santo”. Ma non solo… Attraverso una campagna di comunicazione e con la realizzazione di eventi specifici,incrementare l’interesse dei cittadini per la tutela dei beni collettivi e dell’ambiente, secondo l’idea innovativa di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni pubblici.Per realizzare dell’interoProgetto con cui intendiamo ridare nuova vita a questo luogo, prevediamo la condivisione e la co-programmazione dell’intera iniziativa con l’Amministrazione con gli Enti di tipo associativo e del Terzo Settore (ETS)delnostro territorio, suddividendo l’intero percorso di realizzazioneattraverso un crono programma in più fasi, nel quale potranno essere inseriti dei micro progetti di utilità socialecon il fine di mettere in atto delle politiche di inclusione sociale delle categorie più svantaggiate.

Sarà anche prevista, nella fase di realizzazione, il coinvolgimentodi destinatari delle misure di affidamento in prova perservizi socialmente utili, valorizzando la funzione riabilitativa del Volontariato per il reinserimento in società.Le operazioni di voto, ai fini della selezione del progetto da finanziate, si svolgeranno in data 15.04.2021 il Centro Culturale San Domenico dalle ore 9,00 alle ore 17,00.

Tutti i cittadini maggiorenni che intendono partecipare alla votazione devono presentarsi muniti di documento di riconoscimento in corso di validità.E’possibile visionare l’intero progetto al seguente link: http://www.comune.canicatti.ag.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/1%252F4%252Fb%252FD.1b38735a8bc40310b8bc/P/BLOB%3AID%3D4978/E/pdfOseguire le Associazioni sel GruppoFacebook ufficiale: https://www.facebook.com/groups/751289352444909