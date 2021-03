Rapinò bar a Licata: 34enne ai domiciliari

Finisce ai domiciliari, dopo la condanna a cinque anni di reclusione disposti lo scorso dicembre per un uomo di 34 anni di Licata, accusato della messa a segno in un bar del popolo centro dell’agrigentino nell’ottobre dello scorso anno. Lo hanno disposto i giudici della seconda sezione penale del Tribunale di Agrigento che hanno accolto l’istanza dell’avvocato Santo Lucia. L’uomo, in carcere dall’ottobre 2019, torna a casa in regime di detenzione domiciliare con l’obbligo del braccialetto elettronico.

