“Un Santo senza parole” interpretato dall’attore Angelo Maria Sferrazzasulla piattaforma CHILI

Nei cinema 5 anni fa.Da oggi, acasa di tutti in streaming su Chili.30 Marzo 2021 –Dopo l’uscita nei cinema nel 2016, “Un Santo senza parole”sbarca sulla piattaforma Chili, visibile gratuitamenteal seguente linkhttps://it.chili.com/content/un-santo-senza-parole/abee51d9-7e80-41b5-a0d8-3ffdb72cc6cb.Il film è dedicato alla vita di San Felice da Nicosia, frate cappuccino vissuto nel ‘700, beatificato nel 1888 da papa Leone XIII e canonizzato nel 2005 da papa Benedetto XVI. È venerato per i suoi miracoli e per la sua grande testimonianza di fede.Interpretato dall’attore Angelo Maria Sferrazza, anche autore della sceneggiatura, è diretto dal regista Tony Gangitano.

