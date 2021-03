Vaccino, Musumeci: “se necessario compriamo dai russi”

“Se necessario siamo pronti a comprare il vaccino dai russi”. E’ il pensiero del presidente della regione SicilianaNello Musumeci in una intervista a “La verita'”. “Siamo tra le regioni piu’ virtuose per vaccini inoculati – continua – ma tra qualche giorno non avremo piu’ fiale. Se i vaccini dovessero tardare dai canali ufficiali, non avremmo difficolta’ a guardare altrove”. Parlando dello Sputnik Musumeci dice: “Sono anticomunista dalla nascita – spiega – ma se la Russia produce un vaccino che garantisce l’immunizzazione, perche’ No?. Il vaccino e’ un diritto che equivale al diritto della vita e della sicurezza”. Sabato Figliuolo ha promesso l’arrivo di tre milioni di dosi entro il 3 aprile e che in Sicilia occorre arrivare a 50 mila vaccinazioni quotidiane: “Ho detto al Generale che la Sicilia diventera’ una macchina da guerra, ma adesso ci devono dare le cartucce”.

