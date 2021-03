Veterinari. De Luca (M5S): Aumento ore per questi professionisti è traguardo importantissimo

“L’aumento a 30 ore settimanali a tempo indeterminato ai veterinari delle Asp siciliane è un traguardo che inseguiamo da tempo e che finalmente oggi ha avuto il via libera dal parlamento siciliano. Da ora in poi basta ai progetti obiettivo che sviliscono questi professionisti e non producono alcun miglioramento per il debellamento della brucellosi e delle altre zoonosi”. A dichiararlo è il deputato regionale del Movimento 5 Stelle e componente della Commissione Salute all’Ars Antonio De Luca a proposito dell’approvazione della norma, storica battaglia del Movimento 5 Stelle, che consente ai medici veterinari specialisti ambulatoriali con 5 anni di anzianità poter raggiungere il monte di 30 ore settimanali. “Dedichiamo a questi professionisti – spiega De Luca – il traguardo raggiunto grazie all’accordo tra tutte le forze politiche a tutti i veterinari che da anni si battono insieme a noi per questo risultato. Si tratta di un provvedimento che auspichiamo da tempo nell’interesse di tutti i professionisti che operano nel territorio regionale ma anche per la provincia di Messina da sempre maglia nera per il contrasto alla brucellosi e alle zoonosi. Si tratta inoltre di un traguardo importantissimo anche per i tanti allevatori che potranno contare su un servizio veterinario adeguato il che si traduce in un miglioramento della qualità che il comparto può garantire”- conclude De Luca.

