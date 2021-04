Bivona, al via l’alta formazione ITS Sicani

Iniziate – in versione telematica a causa dell’emergenza Covid-19 – le attività formative della Fondazione ITS Sicani di Bivona. Al via due corsi biennali, con 25 partecipanti selezionati per corso, attivati sull’asse Agroalimentare – Made in Italy: il primo, “Agroduro”, finalizzato alla specializzazione nel settore della cerealicoltura; il secondo, “Agrolatte”, incentrato sull’alta specializzazione nell’ambito lattiero-caseario.

Alla giornata inaugurale hanno preso parte: la Presidente della Commissione Cultura della Camera dei Deputati,Vittoria Casa, l’Assessore Regionale dell’Istruzione e Formazione Professionale Roberto Lagalla, il presidente della Fondazione ITS Sicani, Ciro Costa, il Dirigente Scolastico IISS L. Pirandello di Bivona, Giusi Gugliotta, il Sindaco di Bivona Milko Cinà.

“L’avvio dei primi due percorsi di Tecnico Superiore nel settore dell’agroalimentare della Fondazione ITS Sicani – afferma soddisfatta il Dirigente Scolastico Giusi Gugliotta – rappresenta per l’Istituzione scolastica che dirigo, Istituzione Scolastica di riferimento della fondazione, motivo di grande soddisfazione. Gli Istituti Tecnici Superiori rappresentano una novità nel panorama della formazione, trattandosi di un’offerta formativa terziaria professionalizzante, con scuole di alta specializzazione legate al sistema produttivo, per preparare i quadri specializzati necessari nelle aziende, creando un punto di incontro tra le domande del mercato del lavoro e l’offerta formativa di alto livello. L’attivazione, inoltre, del nuovo indirizzo di studi Tecnico Agrario, Agroalimentare e Agroindustria – articolazione Produzione e Trasformazioni e l’aggregazione del plesso di Santo Stefano Quisquina “Madre Teresa di Calcutta” al nostro Istituto – afferma soddisfatta il Dirigente Scolastico Giusi Gugliotta – confermano Bivona un importante polo di riferimento completando la già ricca offerta formativa. Per la nostra comunità scolastica è un importante traguardo, ma non un punto di arrivo perché siamo già pronti ad affrontare altre sfide volte ad offrire ai nostri studenti risposte alle sempre più emergenti esigenze educative. Tutto ciò è possibile grazie alla sinergia e l’intesa che si è creata con il territorio, in particolare con l’Amministrazione guidata dal Sindaco Cinà”.

“Oggi per Bivona è un giorno di festa. Avere nel nostro Comune la Fondazione ITS Sicani di cui l’Università degli Studi di Palermo – Dipartimento Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali – è socio fondatore, è motivo di grande soddisfazione. Gli Istituti Tecnici Superiori ITS, così come affermato dal Presidente del Consiglio Draghi, offrono un’offerta formativa terziaria professionalizzante, come scuole di alta specializzazione legate al sistema produttivo del Paese, per preparare i quadri tecnici specializzati necessari alle aziende del settore, creando un punto di incontro tra le domande del mercato del lavoro e l’offerta formativa di alto livello. La funzione degli ITS è richiamata esplicitamente anche nel Recovery Plan ed è centrale nella missione “Istruzione e ricerca”. I percorsi post-diploma della Fondazione ITS Sicani sull’agroalimentare – conclude il Sindaco – insieme al nuovo indirizzo di studio Tecnico Agrario autorizzato all’IISS Luigi Pirandello e all’aggregazione allo stesso dell’Istituto Madre Teresa di Calcutta di S. Stefano Quisquina, offriranno finalmente al territorio un’unitaria politica scolastica e ulteriori strumenti di crescita e sviluppo, che saranno una concreta opportunità per lo sviluppo sociale, economico e culturale di tutta l’area interna Sicani, confermando la Città di Bivona Polo Scolastico e formativo di riferimento non solo per tutto il territorio Sicano ma per l’intera regione.