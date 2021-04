Campobello di Licata, nuove disposizioni per i cittadini su orari Municipio e cimitero

A causa della pandemia covid – 19, con provvedimento comunale, firmato dal sindaco Giovanni Gioacchino Picone, disposta la variazione dell’ orario degli uffici comunali: per gli utenti, il Comune sarà chiuso sino al 16 aprile, salvo quei casi in cui è necessaria la loro presenza in ufficio, mentre il cimitero comunale, sempre sino al prossimo 16 aprile, sarà aperto dal lunedì al sabato, dalle ore 8 alle ore 13; orario festivo: dalle ore 8,30 alle ore 12,30; venerdì 2 e sabato 3 aprile: dalle ore 8 alle ore 16; lunedì 5 aprile: chiuso.

Giovanni Blanda