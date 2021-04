Finanziamento per il centro storico di Agrigento, Zambuto: “Al via riqualificazione”

Nella legge di stabilità regionale è stato approvato un articolo che stanzia 1 milione di euro per il centro storico di Agrigento. Di questi 600 mila saranno destinati per interventi di riqualificazione del centro storico: riqualificazione dell’area di Porta di ponte comprese le villette adiacenti, rifacimento prospetto principale palazzo di città, riqualificazione del primo parcheggio della via Gioeni; riqualificazione della piazza adiacente la chiesa di Santa Maria degli Angeli; e per finire messa in sicurezza e riqualificazione di immobili comunali.

https://www.youtube.com/watch?v=zZHU48L_DwU

“Abbiamo sbloccato questo fondi previsti nella finanziaria precedente e finalmente Agrigento avrà i soldi per recuperare il centro storico della città”, ha dichiarato l’assessore agli enti locali Marco Zambuto. Presenti alla conferenza anche i vari esponenti di Forza Italia Marco Gallo e Margherita la Rocca Ruvolo, e i consiglieri comunali Civilta, Gramaglia e Cantone.