Fondi per 700 milioni per l’edilizia scolastica in aree svantaggiate

Ci sono pure 15 Comuni del Calatino inseriti tra quelli delle aree svantaggiate cui sono destinati i 700 milioni di euro per l’edilizia scolastica previsti dall’avviso pubblico emanato il 23 marzo scorso dal ministero dell’Istruzione e dal ministero dell’Interno, in collaborazione con il ministero dell’Economia e delle Finanze e con il Dipartimento per le politiche della Famiglia. Queste risorse saranno assegnate ai Comuni per realizzare progetti di costruzione, ristrutturazione, messa in sicurezza e riqualificazione di asili nido, scuole dell’infanzia e centri polifunzionali per i servizi alla famiglia.

