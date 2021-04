Gli auguri per Pasqua del Club Juve di Canicattì

Il Presidente Damir Tardino e tutto il Direttivo del Club Juve, augurano ai propri soci, ai tifosi e alle loro rispettive famiglie, i migliori auguri di una serena Pasqua.

Ci auguriamo che questi giorni siano l’occasione per riscoprire tutti quei i valori che nella routine quotidiana si lasciano in secondo piano. Quando tutta questa sofferenza sarà finita, e le condizioni della pandemia lo consentiranno, speriamo di tornare a gioire insieme per la nostra amata Juventus!

Vincenzo Ferrante Bannera