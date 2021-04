I sindacati chiedono di rimodulare l’accordo sulle progressioni economiche orizzontali

“Conclusa la Finanziaria, l’assessore alla Funzione Pubblica, Marco Zambuto, si è impegnato, su nostra richiesta, a convocare le OO.SS. per ridiscutere tempi e modalità di attribuzione delle progressioni economiche orizzontali a partire dal 1 gennaio 2019. Solo per fare chiarezza, ricordiamo che il corso formativo con esame a quiz finale è soltanto uno dei quattro step utili all’attribuzione di tale istituto e, in ogni caso, è un passaggio selettivo che subiamo nella Regione Siciliana a causa di quanto voluto dall’allora ministro della pubblica amministrazione Brunetta (D.lgs. 150/09) e che ha portato alla sottoscrizione di accordi a livello nazionale tra i sindacati confederali e lo Stato. Gli altri tre step sono esperienza professionale maturata, titoli di studio, professionali e culturali nonché valutazione della performance nell’ultimo triennio”. E’ quanto si legge in una nota delle segreterie generali e regionali Cgil-Fp Cisl-Fp Uil-Fpl Cobas/Codir S.a.di.r.s. Ugl-Fna



I numeri dell’accordo

L’accordo del 28/12/2020, che avrebbe dovuto prevedere per il 2020 l’ulteriore allargamento della platea dei beneficiari della PEO a una percentuale minima complessiva dell’85% (35%+50%), si è limitato, invece, a inserire un insufficiente ulteriore percentuale di attribuzione pari a un 22,75% (che ha portato i beneficiari totali nel biennio 2019-2020 al 57,75%).

L’appello all’assessore regionale alla Funzione Pubblica

“All’Assessore Zambuto chiederemo, quindi, la rimodulazione dell’accordo a partire dal 2019; a questa prima platea del 35% dovrà essere sommata l’ulteriore percentuale del 22,75% relativo al 2020 e, reperendo ulteriori somme dal fondo FORD 2021, occorrerà prevedere un ulteriore allargamento della platea dei beneficiari della PEO anche per il 2021 in modo che, complessivamente, si tenga conto della rimanente parte del personale in ristoro a tanti anni di vacanza normativa in materia. Per queste ragioni, con una nota inviata al dirigente generale della Funzione pubblica abbiamo contestualmente chiesto la riforma di tutte le procedure per l’attribuzione della sola PEO 2019 anche perché non sono state ancora applicate tutte le previsioni dell’accordo nel quale, fra l’altro, era prevista una pubblicazione ad hoc che, in luogo dei corsi di formazione, fornisse un compendio formativo propedeutico ai quiz somministrati”, prosegue la nota.