Il Circolo Fratelli d’Italia Canicattì segnala grave pericolo sulla Statale 123

Il Circolo Fratelli d’Italia Canicattì più volte sollecitato da diversi cittadini ,

ESPONE QUANTO SEGUE

Il presente atto ha finalità di porre all’attenzione e segnalare al Sindaco di Canicattì ,Avv. Ettore Di Ventura e al Comando della Polizia Municipale di Canicattì

la necessità dell’intervento della Pubblica Autorità per la pronta soluzione di quanto descritto:

Molti nostri cittadini nel rientrare a Canicattì percorrendo la S.S. 123 Canicattì- Agrigento, direzione sud, nei pressi dello svincolo a destra, dopo il rifornimento carburante Esso, che porta a Canicattì in c.da Marrone, si trovano a percorrere una strada a senso unico in entrata. Invece, spesso e sovente si incontrano automobilisti indisciplinati che, incuranti del segnale stradale di divieto di accesso, percorrono la strada in senso inverso, intralciando la corsia di marcia e mettendo in serio pericolo tanti altri automobilisti ignari , tale situazione è insostenibile e molto pericolosa.

Per quanto sopra esposto e motivato si

Chiede

Un intervento affinché si possano disporre gli opportuni accertamenti e gli opportuni rimedi in tema di ordine pubblico e sicurezza stradale per salvaguardare la salute dei nostri cittadini .

Segreteria FDI Canicattì .