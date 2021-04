In giro senza mascherina, minaccia militari: 68enne denunciato e multato

Denunciato un uomo di Villaseta dai Carabinieri di Agrigento.

Il 68enne si trovava a passeggiare in Via Atena quando gli è stato intimato da due militari dell’Esercito e da un Carabiniere di indossare la mascherina, a quel punto sarebbe andato in escandescenza, minacciando i militari e rifiutando di farsi identificare.

Per l’uomo dunque è scattata la denuncia per oltraggio, minaccia e rifiuto di fornire le proprie generalità, nonchè una sanzione amministrativa di 400euro per il mancato utilizzo del dispositivo di protezione da Covid-19.