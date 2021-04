Prelievo multi organo all’ospedale di Agrigento

Ancora un prelievo multiplo di organi eseguito nelle scorse ore all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento. Grazie al consenso concesso con grande generosità ed altruismo dai familiari della signora A. Z., è stato possibile prelevare fegato, reni e cornee alla donna agrigentina di 69 anni. L’intervento, durato diverse ore, ha visto il coinvolgimento di chirurghi e sanitari appartenenti ai diversi reparti ospedalieri e di una equipe proveniente dall’ISMETT di Palermo e dal “San Camillo” di Roma.

“Grazie alla donazione – afferma il commissario straordinario ASP, Mario Zappia- è oggi possibile offrire nuove speranze a molte persone in serie difficoltà. A nome di tutta l’Azienda rivolgo un sentito ringraziamento alla famiglia della signora A. Z. insieme alle condoglianze per la dolorosa perdita”. Nonostante l’attuale periodo emergenziale legato alla crisi epidemiologica in corso, non si flette dunque l’attività di “procurement organi e tessuti” che vede impegnata tutta la squadra della Terapia Intensiva dell’ospedale di Agrigento, diretta da Gerlando Fiorica. L’intervento ha visto la partecipazione del coordinatore aziendale per i trapianti d’organo, Rosa Maria Provenzano, dell’anestesista, Paolo Sgarito, della psicologa Emanuela Solombrino e degli infermieri Calogero Vella, Francesco Ingiaimo e Giancarlo Lombardo.