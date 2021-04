Scoperti a smaltire rifiuti solidi urbani: denunciati

A Porto Empedocle due uomini, un 34enne pluripregiudicato in libertà vigilata e un 49 enne, sono stati fermati dai Carabinieri della locale stazione mentre stavano smaltendo in via Aldo Moro rifiuti solidi urbani in un’area di 30 metri quadri.

I due uomini sono stati denunciati a piede libero alla Procura della Repubblica di Agrigento, l’area e il mezzo, un’Ape Piaggio 2000, che serviva per trasportare i rifiuti, sono stati posti sotto sequestro.