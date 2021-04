Usaid e il Rotary forniscono tablet per la didattica a distanza

USAID è un’agenzia governativa statunitense impegnata nella sovvenzione di progetti umanitari, tramite le ambasciate USA sparse in tutto il mondo. L’agenzia ha scelto come partner il Rotary International, tramite la Rotary Foundation, per finanziare uno dei suoi progetti di lotta alle conseguenze della pandemia da COVID-19, stanziando per l’Italia la somma di 5 milioni di dollari americani.

Il Rotary ha concertato con il finanziatore l’esecuzione di un progetto che favorisse la fascia più giovane della popolazione che sta patendo le maggiori difficoltà integrative anche a causa di fattori economici.

Da questa considerazione è nato il progetto “TABLET PER DAD”, che ha visto il suo culmine oggi 30 marzo 2021, simpaticamente ridenominato “DAD day” e che ha visto impegnati tutti i clubs Rotary del Distretto “Sicilia e Malta”.

Nel nostro territorio, in particolare, una delegazione di rotariani agrigentini, guidati dal presidente Pierluigi Maratta, ha proceduto a fare la consegna di diversi tablet presso la Scuola primaria Generale Macaluso di Racalmuto nelle mani del Dirigente Scolastico Prof.ssa Carmen Campo.

L’iniziativa è stata presentata a Palermo nei giorni scorsi presso l’Assessorato Regionale all’Istruzione e alla Formazione, alla presenza dell’Assessore Roberto Lagalla che nell’occasione ha dichiarato che in un quadro di coesione civile tra le istituzioni e i soggetti pubblici e privati si rafforzano gli interventi a sostegno della scuola per il potenziamento delle dotazioni tecnologiche e informatiche. L’iniziativa del Rotary e di Usaid è sostenuta con soddisfazione dal governo Musumeci, che da parte sua ha già stanziato significative risorse per la promozione della promozione della scuola digitale.

Il Governatore del Rotary Alfio Di Costa ha invece ricordato che quale parte attiva delle comunità in cui opera, il Rotary si è dedicato alla selezione di scuole siciliane in cui distribuire tablet per aiutare gli studenti che oggi seguono le lezioni online a seguito della didattica a distanza causata dall’emergenza sanitaria, per garantire a tutte le fasce della popolazione un facile accesso all’istruzione, altrimenti compromesso. Il Distretto Sicilia Malta ha sviluppato un primo progetto di circa 100 mila dollari per la donazione di circa 450 tablet alle scuole dell’Isola. Gli istituti dovranno individuare gli alunni appartenenti a famiglie meno abbienti e assegnare i dispositivi in comodato d’uso gratuito.

“Sono certo – continua il massimo esponente del distretto Rotary- che ancora una volta insieme saremo al servizio di chi ha più bisogno. L’obiettivo è di raddoppiare il numero dei tablet entro la fine della primavera, arrivando a circa 900 dispositivi.

Il Console Generale USA a Napoli, Mrs. Mary Avery, ha invece espresso soddisfazione dichiarando che gli Stati Uniti hanno un rapporto storico con la Sicilia, la nostra presenza diplomatica nell’Isola risale al 1805. Abbiamo un’antica amicizia basata su valori comuni, e una cooperazione lunga oltre due secoli su molti fronti comuni, dalla sicurezza, alla crescita economica, agli scambi culturali. Questo progetto è un’ulteriore prova che gli Stati Uniti restano al fianco dei nostri amici e alleati, soprattutto quando occorre uno sforzo comune di fronte a sfide globali. Siamo stati tutti duramente colpiti dalla pandemia, ma siamo certi che insieme possiamo superare anche questa crisi, come già successo in passato, di fronte ad altre crisi.”