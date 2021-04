Avevano creato una vera e propria piazza di spaccio a Licata: arrestata famiglia

Avevano creato una vera e propria piazza di spaccio, a Licata. A finire nella rete dei Carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Licata un’intera famiglia licatese residente in una zona di case popolari.

L’operazione della scorsa notte ha visto impegnati trenta militari dell’Arma che hanno eseguito quattro misure cautelari disposte dal Gip su richiesta della Procura della Repubblica di Agrigento ed effettuato numerose perquisizioni.

L’indagine, sviluppatasi attraverso attività investigative tecniche e con pedinamenti, ha permesso di cristallizzare numerosi episodi di spaccio di sostanze stupefacenti (hashish, marijuana e cocaina) e soprattutto un continuo via vai di acquirenti e consumatori, protetti da numerose “vedette” molto spesso minorenni.

Durante l’attività investigativa, si è avuto modo di verificare un episodio che ha destato particolare allarme in quanto uno degli spacciatori è riuscito ad organizzare una cessione di stupefacente ad una donna per il tramite del marito che parlava indisturbato dal carcere di Agrigento dove era detenuto per altra causa.