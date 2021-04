Contributi dalla Regione per le Vie Francigene e i cammini di Sicilia

Contributi da parte della Regione per la valorizzazione delle Vie Francigene di Sicilia e dei Cammini a matrice storico-culturale riconosciuti sul territorio regionale. E’ quanto prevede un emendamento della deputata regionale del Movimento 5 Stelle Valentina Zafarana approvato in queste ore a Sala d’Ercole nel corso della discussione della legge regionale di stabilità. “L’emendamento – spiega Zafarana – introduce finalmente il principio della valorizzazione dei Cammini e si muove nel solco che ho tracciato, già nei mesi scorsi, con la presentazione di un disegno di legge dedicato a queste realtà culturali che portano un indotto economico notevole. In Italia e in Europa infatti sono decine i ‘Cammini’ storico-culturali su cui ogni anno migliaia di turisti si muovono, creando un importante volume d’affari per tutti i Comuni ricompresi che offrono ospitalità. Anche la Sicilia ha questo patrimonio che è semplicemente da mettere a sistema e valorizzare. Adesso ci attendiamo che queste somme vengano investite nel potenziamento dei servizi per l’accoglienza, la sicurezza e la segnaletica dei Cammini in Sicilia. Ringrazio assessore Messina per accoglimento della proposta” – conclude Zafarana.

