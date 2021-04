Leoni Sicani fermi per la pandemia: “Lavoriamo per il futuro”

Prosegue la sospensione dell’attività sportiva per i Leoni Sicani, squadra di hockey su carrozzina elettrica di Santa Margherita di Belice, formata da atleti con disabilità motoria di tutto il comprensorio belicino. I Leoni sono lontani dal campo ormai da metà ottobre dello scorso anno, quando si stavano preparando per l’esordio stagionale che li avrebbe visti sfidare la Vitersport Viterbo. L’ultima gara ufficiale risale addirittura al 23 novembre 2019, data in cui la formazione giallo verde fu impegnata in trasferta nella capitale. Un periodo lunghissimo soprattutto per questi atleti che si nutrono di sport, fondamentale per l’integrazione e il superamento dei propri limiti della vita di ogni giorno.

Con i dpcm che si sono susseguiti negli ultimi mesi, il Governo, ha di fatto stoppato gli sport non agonistici, pertanto la Federazione Italiana Paralimpica Powerchair Sport non ha potuto fare altro che sospendere i campionati sia di hockey che di football. Una decisione sofferta a cui tutte le società si sono dovute attenere, Leoni Sicani compresi.

La pandemia sta mettendo a dura prova soprattutto sotto l’aspetto mentale questi ragazzi, così commenta la presidente dell’Associazione, Francesca Massimino – “Siamo stanchi ma allo stesso tempo non ci arrendiamo, nonostante siamo lontani dal campo da diversi mesi, abbiamo lavorato fuori dal rettangolo di gioco per migliorare la nostra struttura organizzativa. Abbiamo presentato un progetto di servizio civile in partnership con UILDM per il 2022, siamo stati scelti dalla community di Skillando per un progetto di innovazione digitale assieme ad altre 5 onlus di tutta Italia, e proprio negli ultimi giorni, considerato il gran lavoro che oramai la nostra realtà necessita, siamo alla ricerca di una figura da assumere, per avere sia un supporto in ambito amministrativo che di comunicazione attraverso i nostri canali. Cerchiamo un profilo dinamico con esperienza nel sociale o in altri enti no profit e che possa svolgere l’attività lavorativa presso il nostro Barbera Center di Santa Margherita di Belice. Chi si ritiene idoneo può inviare la propria candidatura allegando il curriculum all’indirizzo e-mail info@leonisicani.it“.

Una realtà associativa che non si è mai fermata e che lavora con uno sguardo positivo verso il futuro. A Natale i Leoni avevano lanciato anche una campagna di raccolta fondi attraverso la spedizione di mascherine anti Covid 19 su tutto il territorio nazionale, in collaborazione con LIBERA, l’Associazione contro le mafie. Un’iniziativa di grande successo che ha visto tantissimi sostenitori della squadra ritrarsi sui social muniti di mascherine con i loghi delle due associazioni. Si possono ancora acquistare con un piccolo contributo che servirà a sostenere le attività della Onlus margheritese.

Infine la presidente dei Leoni ci tiene ad inviare un augurio in vista delle festività pasquali ormai alle porte. “Mi auguro che arrivino presto i vaccini per poter tornare in campo con maggiore serenità e riprendere il nostro amato sport da dove lo avevamo lasciato. Allo stesso tempo spero che il piano vaccinazione acceleri soprattutto per tutte le persone affette da gravi patologie come le nostre e che sono soggette a maggiori rischi. Non vediamo l’ora che tutto questo finisca e che possiamo tornare ad abbracciare le persone a noi care, auguri di cuore di una serena Pasqua a nome dell’A.S.D. Leoni Sicani Onlus a tutti i nostri tifosi e alle persone che ogni giorno ci seguono e sostengono con tanto affetto e interesse”.