Controlli weekend di Pasqua, il colonnello Stingo: “Stare attenti e rispettare regole”

Weekend di Pasqua in zona rossa su tutto il territorio nazionale. Serrati controlli sono scattati questa mattina anche ad Agrigento, per contrastare la diffusione del covid-19. Se fino ad oggi molto era affidato al buonsenso dei singoli nel rispettare le regole della zona rossa, in questi giorni si vedranno le divise per strada per chiedere l’autocertificazione agli spostamenti.

“Il momento è particolarmente difficile, le numerose varianti che stanno circolando non lasciano tregua, ma noi non abbasseremo la guardia e lo faremo per proteggere i cittadini dagli irresponsabili, ha detto il colonnello Vittorio Stingo comandante provinciale dei carabinieri di Agrigento. Siamo stanchi e si capisce ma dobbiamo rispettare le norme e stare attenti”.

Già da stamattina pattuglie di Carabinieri dislocate lungo le principali arterie stradali e in maniera dinamica agli ingressi dei Comuni più grandi. “Grazie alla presenza delle stazioni per ogni Comune della provincia, dice ilCapitano Marco La Rovere, i controlli si concentreranno più nella zona balneare di San Leone, nelle seconde case, che siano di campagna o di montagna, appunto, per evitare che giovani improvvisino scampagnate e momenti di assembramento”.