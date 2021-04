Coronavirus, anche Montallegro e Sommatino in zona rossa

Montallegro, in provincia di Agrigento, Sommatino, in provincia di Caltanissetta, Pietraperzia, nell’Ennese, in aggiunta alle misure nazionali previste, dal 4 al 14 aprile diventano zona rossa. Ai tre Comuni si applicano cosi’ le ulteriori misure restrittive previste dall’ordinanza appena firmata dal presidente della Regione siciliana Nello Musumeci.

Il provvedimento e’ stato adottato su richiesta dei sindaco e sulla scorta delle relazioni delle Asp, a seguito dell’aumento di casi positivi al Covid. Diventano, cosi’, 31 le zone rosse sul territorio regionale.