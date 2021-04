Grazie a norma M5S approvata in legge di stabilità, incentivi a chi acquista auto elettriche

Approvata all’Assemblea Regionale Siciliana la norma prevede incentivi per i cittadini siciliani che acquistano un’auto elettrica. E’ quanto prevede una norma in legge di stabilità targata Movimento 5 Stelle che porta la firma della deputata catanese Jose Marano e approvata in queste ore a Palazzo dei Normanni nel corso della discussione sulla legge finanziaria regionale della Sicilia. “Si tratta di un piccolo passo in avanti verso un’isola più ecologica – ha detto Marano. Le istituzioni devono agire per far si che la qualità dell’aria che respiriamo sia migliore, perché ogni cittadino deve avere il diritto di vivere in un ambiente sano. È un piccolo segnale, ma per me è importante anche se c’è ancora tantissimo da fare. L’incentivo regionale andrà a sommarsi agli incentivi statali e a quelli delle concessionarie per l’acquisto di auto green. Quello della mobilità sostenibile oltre ad essere un importante segnale di rispetto per l’ambiente è anche un’opportunità di sviluppo economico e occupazionale che negli anni a venire, sarà centrale soprattutto in Sicilia. Ringrazio il Parlamento ed il Governo per avere apprezzato la norma” – conclude Marano.

