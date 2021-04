Porto Empedocle, ok del Ministero al bilancio riequilibrato

Dal Ministero degli Interni è arrivata la notizia che la COSFEL ha approvato l’ Ipotesi di Bilancio riequilibrato del Comune di Porto Empedocle.

“Abbiamo ereditato un Comune gravemente compromesso e lo abbiamo risanato, 5 anni durissimi , di sacrifici , lacrime e sangue ora ripagati, dichiara la Sindaca Ida Carmina. Un comune pieno di debiti, senza i soldi per pagare i dipendenti per mesi e mesi .. senza soldi in cassa, bloccato in tutto e con i servizi azzerati. Con pazienza e determinazione abbiamo lavorato per “curare” il nostro paese e farlo guarire. Certo la medicina era amara, ma c’è la abbiamo fatta”, continua il primo cittadino. Da questo momento in poi , davvero tutto cambia e tutto può migliorare . Non abbiamo la bacchetta magica ma da adesso in poi la nostra città può guardare al futuro con serenità”

I consiglieri comunali Dario Puccio, Salvatore Bartolotta, Giuseppe Iacono e Concetta Sacco esprimono la propria soddisfazione per l’approvazione da parte del Ministero dell’Interno della bozza di bilancio riequilibrato che consentirà all’Ente di uscire dalla lunga fase del dissesto finanziario.

“In questi anni abbiamo svolto un ruolo di opposizione responsabile – spiegano – e abbiamo approvato i bilanci che sono stati proposti in aula al solo fine di arrivare all’obiettivo della regolarizzazione della situazione contabile che permetterà di stabilizzare i precari, di garantire servizi ai cittadini e dare un futuro alla città. Adesso in Consiglio comunale svolgeremo un’attività di controllo e indirizzo, affinché si possa giungere nel più breve tempo possibile all’approvazione dei documenti finanziari e la tematica dei contratti a tempo indeterminato possa rimanere fuori dalla ormai imminente campagna elettorale”.