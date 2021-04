Restauro sale cinematografiche: cinque milioni per i Comuni siciliani

Altri 5 milioni di euro per restaurare e ammodernare le sale cinematografiche dei Comuni siciliani. È il contenuto di un articolo della legge di Stabilità regionale approvato nel pomeriggio e che stanzia ulteriori somme a valere sui fondi Poc 2014/2020, che saranno gestite dall’Assessorato regionale dei Beni culturali e dell’Identità siciliana per restituire una nuova vita a luoghi di cultura disseminati nel territorio siciliano.Queste risorse si aggiungono ai 5 milioni già messi a bando lo scorso novembre dal governo Musumeci per la riqualificazione delle sale cinematografiche.«È un lavoro importante svolto dal Parlamento regionale, che ha l’obiettivo di valorizzare ulteriormente le sale cinematografiche, alcune di grande pregio storico-artistico – dichiara l’assessore regionale dei Beni culturali e dell’Identità siciliana, Alberto Samonà – mostrando attenzione nei confronti dei Comuni e vicinanza al mondo della cultura e dello spettacolo, che sta pagando conseguenze economiche pesanti a causa della pandemia».

