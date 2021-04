Stalking, denunciata una 30enne

Non si sarebbe rassegnata alla fine della relazione rendendosi protagonista di atti persecutori, pedinamenti e continue chiamate. Per questo motivo una trentenne empedoclina è stata denunciata per stalking. La donna, difesa dall’avvocato Luigi Troja, è comparsa ieri mattina davanti il giudice Francesco Provenzano che aveva peraltro disposto nei suoi confronti il divieto di avvicinamento alla persona offesa.

