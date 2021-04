Buoni spesa per i poveri, le domande a partire dal 9 aprile

Il Comune di Siracusa ha dato il via alle richieste per accedere ai buoni spesa. Le istanze potranno essere presentate da venerdì 9 aprile e fino al 9 maggio, esclusivamente sul portale https://siracusa.bonuspesa.it raggiungibile anche attraverso l’apposito link presente sul sito istituzionale del Comune.

“La pubblicazione dell’Avviso con un paio di settimane d’anticipo rispetto alla data di inizio della presentazione delle istanze è la prima grande novità rispetto al passato. Ad essa va aggiunta la possibilità di procedere direttamente attraverso un format che garantisca anche la sicurezza dei dati”: lo dichiarano il sindaco, Francesco Italia, e

l’assessore ai Servizi sociali, Maura Fontana che aggiungono: “Abbiamo chiesto alla società che gestisce la piattaforma di predisporre una procedura più snella nell’iter di presentazione delle istanze. Questo per venire incontro agli aventi diritto che in ogni caso possono sempre rivolgersi, per la loro corretta compilazione, sia alle

associazioni di volontariato che agli uffici”.

Negozi convenzionati

I buoni spesa saranno spendibile presso gli esercizi commerciali convenzionati con il Comune e serviranno all’acquisto di generi di prima necessità quali, ad esempio, gli alimenti, i prodotti farmaceutici, quelli per l’igiene personale e domestica, le bombole del gas, i dispositivi di protezione individuale, i pasti pronti.

I parametri

“A seconda della composizione del nucleo familiare varia anche il valore unitario di ciascun voucher” fanno sapere dal Comune. Nel dettaglio: 300 euro per un nucleo composto da una sola persona; 400 euro per quello composto da due persone; 600 euro per un nucleo familiare di tre persone; 700 euro per un nucleo composto da quattro persone; e 800 euro per quello composto da cinque o più persone.

La procedura

L’istanza, con allegato il documento di identità, completa di tutte le autodichiarazioni richieste, sottoscritta e validata attraverso il codice OTP che sarà inviato via sms dovrà essere presentata esclusivamente sul portale https://siracusa.bonuspesa.it raggiungibile anche attraverso apposito link dal sito istituzionale del Comune.

Istanze rigettate

“La domanda incompleta o priva del documento di identità sarà considerata inammissibile. Non sono ammesse integrazioni. Ne consegue che l’istanza non potrà essere effettuata di persona presso gli uffici comunali o

tramite posta elettronica ordinaria o certificata” spiegano dal Comune