Campobello di Licata, Comune in giudizio: nominato legale

La pubblica amministrazione, con decreto firmato dal sindaco Giovanni Gioacchino Picone, ha deliberato di comparire in giudizio, in quanto l’ente ha avuto notificato l’atto di citazione in giudizio innanzi al giudice di pace, su azione legale promossa dalla cittadina C. C., queste le iniziali. L’udienza è stata fissata per il prossimo 6 aprile. Per la sua difesa, il comune ha incaricato l’avvocato Giuseppa Ausilia Alaimo, del foro di Agrigento.

Giovanni Blanda