“Discariche a Fauma”, la denuncia di Mareamico

Discarica a Fauma, lungo la strada provinciale 24. A denunciarlo in una nota è l’associazione ambientalista Mareamico: “Lungo la strada provinciale 24, in contrada Fauma, ci sono diverse discariche che inquinano i luoghi. Gli incivili ed alcune ditte abbandonano sfabbricidi, eternit, elettrodomestici in ogni angolo della strada rendendo la zona invivibile, che è presa d’assalto dai topi, blatte, zanzare ed anche cani randagi”.

loading..