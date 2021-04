Non ci fu danno erariale, assolti Orlando e tre ex assessori

E’ stata ribaltata la sentenza di primo grado per danno erariale da parte dei giudici d’appello della Corte dei Conti e sono stati assolti il sindaco Leoluca Orlando e gli assessori nella vicenda legata all’indennità che andava riconosciuta ai dipendenti per l’uso del computer. Il primo cittadino e gli ex membri della giunta comunale non dovranno versare ciascuno i 12.500 euro.

“Ancora prima ancora della pronuncia di condanna, – si legge nella sentenza – l’amministrazione aveva provveduto a recuperare una somma ben maggiore di quella contestata e, ancor di più, rispetto a quella comminata”. L’azione della Procura contabile era stata correttamente avviata, ma “il recupero dell’ipotizzato danno erariale” ha chiuso la faccenda.

