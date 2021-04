Aggrediscono titolare bar che sta chiudendo locale: 4 feriti e 3 denunce

Una rissa è scoppiata in un bar del centro di Sciacca, lo scorso 2 aprile, nel momento in cui il titolare dell’attività ha invitato gli avventori ad uscire dal locale per l’imminente chiusura dovuta alle norme anticovid. Il bilancio è di tre denunce per lesioni e quattro feriti. Protagonisti della vicenda ragazzi dai 25 ai 30 anni, tutti di Sciacca.

L’esercente sarebbe stato aggredito e da lì è partita una zuffa che ha coinvolto diverse persone. Sul posto le forze dell’ordine. I feriti hanno dovuto far ricorso alle cure mediche all’ospedale di Sciacca.